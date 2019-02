Polizia: Questura Cosenza, Gabrielli a centenario fondazione

(ANSA) - COSENZA, 26 FEB - Il Capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli, ha presenziato alla cerimonia per la celebrazione del centenario della fondazione della Questura di Cosenza. "Una celebrazione - ha detto Gabrielli, affiancato dal Questore, Giovanna Petrocca - che ho apprezzato per il coinvolgimento delle comunità locali".

"Noi siamo servitori dello Stato - ha detto ancora il Capo della Polizia - sottoposti soltanto alla legge. E viviamo principalmente per le comunità a cui siamo stati assegnati e la cui sicurezza ci é affidata. Ecco perché è fondamentale aver messo al centro della giornata odierna le eccellenze di questo territorio, ricco di potenzialità, e i nostri caduti, come Nicola Calipari, che hanno dato la vita per portare a termine il loro compito".

Nicola Calipari, originario di Reggio Calabria, ucciso nel 2005 a Baghdad dopo la liberazione della giornalista del Manifesto Giuliana Sgrena, fu negli anni '80 dirigente della Squadra mobile di Cosenza. (ANSA).