Sisal,vinta rendita ventennale a Rosarno

(ANSA) - ROSARNO (REGGIO CALABRIA), 25 FEB - Ha giocato 2 euro e si è aggiudicato una rendita ventennale di tremila euro mensili. E' accaduto a Rosarno, nel punto vendita Sisal del Bar Sovrana, di Clelia Corigliano, ubicato lungo via Nazionale.

Il vincitore del Win for Life classico, in occasione del concorso n. 903 di sabato 23 febbraio, ha azzeccato i numeri decisivi e si è aggiudicato il 451mo vitalizio assegnato dal Gioco della Rendita con la combinazione vincente 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17. Numerone: 14.