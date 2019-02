In Calabria la Ciclostaffetta della Pace

(ANSA) - CATANZARO, 23 FEB - Sono partiti in 45 da Roma alle prime luci dell'alba di sabato scorso, dal Baobab Experience, con l'obiettivo di raggiungere subito Napoli, Comune che ha subito ufficializzato il proprio patrocinio e supporto istituzionale all'iniziativa nazionale. I ciclo-amatori della Ciclostaffetta della pace che hanno poi attraversato l'Ardeatina e l'Appia arrivando prima in Campania ed in seguito in Basilicata. Adesso, si trovano da un paio di giorni in Calabria e domani dovrebbero arrivare a Riace, passando anche da Caulonia per un abbraccio a Mimmo Lucano, sindaco sospeso e artefice del modello di accoglienza che ha reso famoso il piccolo borgo della Locride.

L'iniziativa nazionale farà anche una breve tappa intermedia a Badolato(Catanzaro), paese dell'accoglienza-ospitalità e solidarietà in un momento informale di benvenuto e interscambio con gli ospiti dello Sprar, rappresentanti delle istituzioni cittadine e di alcune associazioni del territorio.