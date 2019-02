Scoperti 16 dipendenti in nero, sanzioni

(ANSA) - PETILIA POLICASTRO (CROTONE), 22 FEB - Sedici lavoratori, impiegati in nero da due aziende affidatarie del servizio di mensa scolastica, sono stati scoperti a Petilia Policastro dai carabinieri della locale Compagnia, che hanno agito in collaborazione con il comando Tutela Lavoro-Gruppo Napoli e Nuclei Ispettorato del Lavoro Crotone, Cosenza e Catanzaro.

La presenza dei lavoratori è stata accertata dai militari nel corso di una visita ispettiva che ha riguardato sette strutture scolastiche di Petilia, oltre alle sedi principali delle due aziende. Ai titolari delle due attività ispezionate sono state contestate sanzioni amministrative per un valore di oltre 177 mila euro dovute per l'occupazione in nero relativa al numero di giornate lavorative prestate. Sono stati recuperati inoltre contributi previdenziali per 10 mila euro.