Cinque arresti nel vibonese

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 22 FEB - Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri in 3 distinte operazioni condotte nel vibonese. I militari della Compagnia di Vibo e della Stazione di Briatico, coadiuvati dal Nucleo cinofili del 14mo Battaglione Calabria e dal Nucleo artificieri di Catanzaro, hanno arrestato due fratelli per produzione e detenzione illegale di artifizi pirotecnici. Nelle loro abitazioni, sono state trovati 22 ordigni artigianali, potenzialmente pericolosi, che sono stati fatti brillare. Inoltre è stata sequestrata una bottiglia di benzina con 2 cartucce di fucile ad un marittimo che è stato denunciato. A Ricadi, i carabinieri di Spilinga hanno arrestato un pregiudicato trovato con 6 piante di cannabis indica e 115 grammi di cannabis già essiccata. A Nicotera, infine, i militari di Nicotera e Nicotera Marina hanno arrestato padre e figlio per detenzione di arma clandestina e detenzione abusiva di munizioni per il possesso di una pistola cal.7.65, con matricola abrasa, 2 caricatori e 34 munizioni cal. 34.