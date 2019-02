Nuovo album per Peppe Fonte

(ANSA) - CATANZARO, 21 FEB - Esce "Io non ci sono più", terzo album di Peppe Fonte, musicista da quando aveva 15 anni, complici l'incontro con Piero Ciampi e la frequentazione con il suo principale collaboratore, Pino Pavone, come lui calabrese e avvocato di professione. L'album, pubblicato da "Squilibri", racconta la confusione del dubbio che agita le anime salve, costi quel che costi, senza nessun resto, con l'irresistibile inclinazione ad essere espliciti senza guardare in faccia nessuno, ma senza neanche cedere ad inutili strepiti.

E' la storia di un uomo ammalato di libertà che srotola il filo delle proprie esperienze, raccontandole in musica.

Nell'album di Fonte la melodia italiana si sposa con la poesia del quotidiano e la musica, riecheggiando tra Livorno, Parigi e New Orleans.

"Io non ci sono più" sarà presentato nel corso di un concerto che Peppe Fonte terrà a Roma il 23 febbraio all'Antica Stamperia Rubattino. Fonte, piano e voce, sarà accompagnato dalla tromba di Rocco Riccelli. Ospite "speciale" Pino Pavone.