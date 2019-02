Dia sequestra 20 mln beni a imprenditore

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 19 FEB - La Dia di Reggio Calabria ha sequestrato beni per 20 milioni di euro all'imprenditore Angelo Emilio Frascati, 62 anni, noto nel settore della grande distribuzione alimentare e del commercio di auto. Nel provvedimento - emesso dal tribunale, sezione misure di prevenzione, su proposta del direttore della Dia e con il coordinamento della Dda - viene riconosciuta la sua pericolosità sociale per la stretta vicinanza con la 'ndrangheta. Frascati fu arrestato nel 2016 nel procedimento "Fata Morgana" (poi confluito in "Ghota") per avere fatto parte della cosca Libri, diventando, al termine di una guerra di mafia, espressione della 'ndrangheta nell'imprenditoria e per aver turbato lo svolgimento delle gare pubbliche per l'inserimento nel consorzio di commercianti del centro commerciale "La Perla dello Stretto" di Villa San Giovanni. In primo grado è stato condannato a 13 anni e 4 mesi di reclusione per associazione mafiosa e turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso.