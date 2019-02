Trovati con 5 kg di marijuana, arrestati

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 15 FEB - Oltre cinque chilogrammi di marijuana sono stati sequestrati dagli uomini della Guardia di finanza di Reggio Calabria che hanno arrestato due persone di 30 e 26 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I finanzieri, con l'ausilio di unità cinofile antidroga, hanno trovato la sostanza stupefacente all'interno di due distinte abitazioni a seguito di iniziali controlli su una delle persone arrestate. L'uomo è stato sorpreso in flagranza, nelle vicinanze dell'abitazione di un'altra persona, poi arrestata, mentre tentava di nascondere un involucro contenente circa 70 grammi di marijuana. Le perquisizioni successive, estese anche all'auto dell'inquilino dell'appartamento, eseguite anche con l'ausilio di unità cinofile, hanno consentito di trovare un vero e proprio deposito di marijuana assieme a tutto il necessario per il confezionamento in dosi della droga. I guadagni stimati dalla vendita della sostanza stupefacente avrebbero fruttato circa 50 mila euro.