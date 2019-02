Omicidio a Reggio, ucciso un 50enne

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 15 FEB - Un uomo è stato ucciso a Reggio Calabria, nel quartiere "Arghillà". La vittima é Francesco Catalano, di 50 anni, commerciante di bombole di gas, presunto esponente della cosca Condello della 'ndrangheta.

Catalano é stato ucciso in un agguato tesogli nel momento in cui é arrivato nei pressi di casa a bordo della propria automobile. Una persona gli si é avvicinata quando era ancora al posto di guida e gli ha sparato contro quattro colpi di pistola, uccidendolo all'istante. Indaga la Squadra mobile.

Catalano era noto agli inquirenti perché considerato vicino al boss Paolo Iannò, esponente della cosca Condello, da alcuni anni collaboratore di giustizia. Il movente dell'assassinio del commerciante potrebbe essere maturato nell'ambito dello scontro in atto all'interno della cosca Condello per la supremazia all'interno del gruppo criminale.Quello di Catalano, comunque, é il primo omicidio di 'ndrangheta che si verifica a Reggio Calabria da alcuni anni.