Scontro tra auto e bus, muore 19enne

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 14 FEB - Un diciannovenne è morto ed il fratello 15enne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in contrada Santa Lucia a Corigliano Rossano. I due fratelli viaggiavano a bordo di una Fiat 600 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un autobus di linea extraurbana a bordo del quale viaggiava il solo conducente.

Il 19enne, del quale non sono state rese note le generalità, è stato soccorso e trasferito in eliambulanza all'ospedale di Catanzaro, ma è morto poco dopo il ricovero per le ferite riportate. Il fratello, invece, è ricoverato nell'ospedale di Rossano e non è in gravi condizioni. Illeso il conducente dell'autobus.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Corigliano ed i Vigili del fuoco.