S.Valentino, "Amore in circolo" con Amc

(ANSA) - CATANZARO, 12 FEB - Coinvolgere gli utenti del servizio di trasporto pubblico cittadino e renderli protagonisti nel giorno della Festa degli innamorati. E' quanto si propone l'iniziativa "l'Amore in circolo" promossa dall'Amc, l'azienda per la mobilità di Catanzaro.

Scatta, posta e vinci. Da oggi e fino al 14 febbraio a quanti faranno uso di un mezzo dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo, spiegano gli organizzatori dell'iniziativa, basterà scattare una foto in coppia mostrando il biglietto o l'abbonamento sul mezzo pubblico. L'immagine andrà postata su fb, taggando @Amc Spa o con l'hashtag #amcspa.

La foto che riceverà più "like" vincerà una cena romantica per due in un locale del centro storico di Catanzaro.

Tutti gli aggiornamenti sull'iniziativa si potranno trovare sulla pagina fb di Amc spa.