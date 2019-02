Lnd: 'Road show' al via da Catanzaro

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Ha preso il via da Catanzaro il Road Show LND, il tour che attraverserà l'Italia per il 60/o anniversario della Lega Nazionale Dilettanti. Dopo l'avvio delle celebrazioni, il 16 gennaio a Civitavecchia a bordo della "Sinfonia" di MSC, il secondo grande appuntamento è stata la tappa presso il Centro di Formazione LND di Catanzaro che, nell'occasione, ha inaugurato il secondo campo alla presenza del presidente della LND Cosimo Sibilia, e del sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. "La Lega dilettanti deve sempre prediligere il rapporto con il territorio - ha spiegato Sibilia -. Il legame forte con la base, con le società e con le migliaia di volontari che fanno grande la Lnd è uno degli obiettivi del mio programma.

Non siamo solo un'importante realtà sportiva ma anche e soprattutto una realtà sociale. Abbiamo deciso di festeggiare il traguardo dei 60 anni sul territorio, celebrando di tappa in tappa i nostri eroi quotidiani e tutti quei personaggi in grado di dare lustro al movimento".