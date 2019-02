Fai, più votato belvedere Monte Bagnara

(ANSA) - CATANZARO, 7 FEB - E' il belvedere di località Monte a Bagnara Calabra, che ottiene 8.054 voti e conquista il 48/mo posto, il luogo del cuore più votato in Calabria nella classifica finale della nona edizione dell'iniziativa nazionale promossa dal Fondo per l'ambiente italiano.

Il belvedere, posto sulla strada statale 18 all'ingresso nord della frazione Ceramida, offre una vista panoramica che va dai contrafforti dell'Aspromonte, alla costa fino all'imbocco dello Stretto di Messina per poi allungarsi sulla costa siciliana e sulla vista delle isole Eolie.

A seguire, nella classifica de "I Luoghi del cuore" si piazzano il Mosaico degli amorini pescatori di Vibo Valentia (68/mo posto), l'Oasi naturale dei laghetti di Saline Joniche (76/mo), Marina di Curinga (102/mo), Chiesetta di Piedigrotta a Pizzo (109/mo), Torre Galea di Marina di Gioiosa Ionica (191/mo) e Chiesa della Madonna del Carmine di Bagnara (207/mo).