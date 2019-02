Reggio,in 2018 avviate 554 nuove imprese

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 6 FEB - E' pari all'1,06%, per un totale di 554 imprese, il tasso di crescita delle aziende della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'anno 2018. Lo rende noto la Camera di Commercio reggina.

Il dato complessivo che sfiora le 53 mila unità produttive emerge dal saldo tra le 2.727 iscrizioni e le 2.173 cessazioni registrate nell'anno appena trascorso. La performance annuale appare migliore di quella media regionale (+0,75%) e circa il doppio di quella nazionale (+0,52%). In Calabria solo la provincia di Vibo Valentia riesce a fare di più, grazie ad un saldo di +194 imprese che determina un tasso di crescita pari al +1,44%. Anche le imprese attive del territorio metropolitano hanno proseguito il trend positivo: in particolare, nel 2018, sono aumentate sino a superare la quota di 45mila unità, con una variazione complessiva che, rispetto al 2013, è addirittura pari a +4,7%.