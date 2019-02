Minaccia e pedina ex,divieto avvicinarla

(ANSA) - COSENZA, 6 FEB - Ha minacciato pesantemente, anche di morte, la sua ex con messaggi testuali e vocali su wathsapp e attuato comportamenti persecutori fino a pedinarla a piedi e in auto. Un uomo di 37 anni di Cosenza si è visto notificare da personale della Questura un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna con la quale aveva avuto una relazione.

Il divieto è stato emesso dal gip del Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura, a seguito delle attività investigative condotte dagli agenti della Squadra volante dopo la denuncia presentata dalla donna. In particolare è emerso che l'uomo perseguitava la sua ex seguendola ovunque e in una circostanza era arrivato anche a tamponare l'auto della donna con la propria per costringerla a fermarsi.

La vittima è stata oggetto di comportamenti offensivi anche mentre si trovava in locali pubblici in compagnia di amici.

Tutto questo aveva ingenerato in lei un grave stato d'ansia e di paura per la propria incolumità.