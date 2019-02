Guida ubriaco,denunciati esponente cosca

(ANSA) - S. GREGORIO D'IPPONA (VIBO VALENTIA), 6 FEB - E' stato trovato alla guida della sua auto con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1.5 mg/l, ben oltre il limite massimo consentito dalla legge. S. M., di 24 anni, ritenuto esponente di spicco della struttura 'ndranghetistica di San Gregorio d'Ippona è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia.

Al ventiquattrenne, che era in auto assieme ad un congiunto, avvisato orale di Ps, è stata immediatamente ritirata la patente e sequestrata l'autovettura. I due, che sono stati fermati e controllati, nella notte, dai militari del Norm ad un posto di blocco a San Gregorio d'Ippona, hanno dovuto fare rientro a piedi nelle loro abitazioni.