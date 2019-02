Reggina,Drago punta a play off e serie B

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 5 FEB - "Ci affidiamo a Drago per raggiungere i play-off e vincerli. Questo è il nostro obiettivo: arrivare già da quest'anno in serie B". Lo ha detto Vincenzo Iiriti, direttore generale della Reggina, presentando il nuovo allenatore degli amaranto Massimo Drago con un contratto che lo legherà alla società amaranto fino al 30 giugno 2020. "Una squadra - ha detto Drago - che rappresenta non un punto di partenza, ma di arrivo. Sono molto motivato, perché penso che quando si ha la possibilità di lavorare con dei corregionali, con chi ha il tuo stesso sangue dentro, le motivazioni sono moltiplicate. La Reggina è stata sempre vista come una piazza ambita da tanti allenatori. L'obiettivo è quello di arrivare il più presto possibile alla categoria che spetta a questa società ed a questa piazza. Mantenere l'entusiasmo nato attorno alla squadra, attraverso i risultati ed il gioco, ma soprattutto i gol". Drago sarà affiancato dal vice Giuseppe Galluzzo e dal preparatore atletico Andrea Nocera.