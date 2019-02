Grandine in Calabria,automobili bloccati

(ANSA) - CATANZARO, 4 FEB - Le piogge intense che da oggi stanno interessando gran parte della Calabria hanno provocato disagi lungo la fascia ionica catanzarese. Alcuni automobilisti rimasti bloccati con i loro mezzi sono stati soccorsi dai vigili del fuoco del Comando provinciale intervenuti in varie zone per allagamenti e strade interrotte da frane.

Abbondanti grandinate hanno interessato i comuni di Girifalco, Borgia, Squillace, Amaroni, Vallefiorita e Stalettì.

Per gli interventi sono impegnate due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e quelle dei distaccamenti di Soverato e Lamezia Terme ed i volontari di Girifalco.