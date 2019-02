Scippo ad anziana, denunciati due minori

(ANSA) - CATANZARO, 2 FEB - Ha strappato la borsa dalle mani di un'anziana e poi si è dato alla fuga. Un quindicenne, autore dello scippo, è stato identificato e denunciato a Catanzaro, nel giro di qualche ora, assieme ad un coetaneo che ha fatto da palo, in un'azione congiunta dei carabinieri del Nucleo radiomobile e degli agenti del Commissariato di Lido e del Reparto prevenzione crimine di Siderno.

Il minore, dopo avere affiancato la donna in una via del quartiere Lido, le ha strappato la borsa, facendola cadere e provocandole delle ferite. Alcuni passanti hanno soccorso la donna e allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia che, lavorando congiuntamente, hanno visionato i filmati degli impianti di videosorveglianza ed ascoltato i testimoni. Il giovane responsabile dello scippo, con precedenti e già sottoposto alla messa alla prova in una comunità da dove si era arbitrariamente allontanato, è stato individuato nel quartiere della periferia dove vive.