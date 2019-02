Nascondeva 1,5 kg marijuana, arrestato

(ANSA) - CAMPO CALABRO (REGGIO CALABRIA), 2 FEB - Nascondeva in casa circa un chilo e mezzo di marijuana e 40 grammi di sostanza da taglio. Un venticinquenne, di cui non é stata resa nota l'identità, è stato arrestato e posto ai domiciliari a Campo Calabro dal personale del Commissariato di Villa San Giovanni della Polizia di Stato con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato bloccato dai poliziotti, attirati dal suo atteggiamento, dopo che stava tentando di allontanarsi dalla propria abitazione. Sottoposto a controllo il venticinquenne è stato trovato in possesso di quattro bustine di plastica contenenti marijuana.

La perquisizione è stata poi estesa all'abitazione del venticinquenne, dove sono state trovate altre buste contenenti la sostanza stupefacente nascoste in vari ambienti dell'appartamento, una delle quali anche in un contenitore della spazzatura. Trovato anche del mannitolo, sostanza utilizzata per il taglio della cocaina.