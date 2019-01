Trapianti rene, nel 2018 sono stati 35

(ANSA) - CATANZARO, 30 GEN - Sono stati 35 i trapianti di reni eseguiti in Calabria, nei 2 poli di Cosenza e Reggio, nel 2018, con un incremento pari all'84,2% rispetto all'anno precedente quando furono 19. E' quanto rileva l'Aned citando i dati ufficializzati dal Centro regionale trapianti.

"Va subito specificato - è detto in un comunicato dell'associazione - che l'aumento del numero di pazienti trapiantati è frutto dell'incremento delle donazioni raggiunto, però, soltanto nei reparti di rianimazione degli ospedali di Cosenza e del Pugliese Ciaccio di Catanzaro, incremento rispettivamente del 60% e del 133% rispetto ai loro risultati di anno precedente. Incomprensibile, ingiustificato ed imperdonabile, invece, il risultato negativo delle altre rianimazioni calabresi, compresa quella dell'ospedale di Reggio dove è attivo uno dei due blocchi operatori autorizzati al trapianto di reni in Calabria". Per il coordinatore nazionale prevenzione di Aned Pasquale Scarmozzino "si può e si deve fare di più".