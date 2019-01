Spari a Crotone,eseguiti dieci arresti

(ANSA) - CROTONE, 29 GEN - Dieci persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Crotone con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di arma clandestina nell'ambito di un'operazione, denominata "Ora di Punta", che ha portato anche alla scoperta di una fiorente attività di spaccio di droga. Le indagini sono scattate a seguito dei colpi di arma da fuoco sparati da un commando formato da tre persone lo scorso 9 gennaio nel rione Fondo Gesù di Crotone. Gli spari, in una via a quell'ora affollata di persone e studenti, avevano colpito un'auto parcheggiata davanti ad un negozio di frutta e altri esercizi commerciali. Grazie alla visione dei filmati delle telecamere installate nell'area è stata ricostruita la dinamica dei fatti e acquisiti elementi utili per poter identificare uno dei responsabili. Successivamente sono state arrestate due persone, uno degli autori della sparatoria e uno dei destinatari dell'agguato, che è risultato armato di pistola per rispondere al fuoco, senza però riuscirci.