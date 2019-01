Sequestrato fabbricato abusivo

(ANSA) - ISOLA CAPO RIZZUTO (CROTONE), 29 GEN - Un fabbricato abusivo in fase di completamento è stato sequestrato dai carabinieri forestale in un'area rurale di località Sovereto a Isola Capo Rizzuto. Il presunto committente dei lavori, un imprenditore agricolo di 51 anni, è stato denunciato per costruzione abusiva.

I militari, nell'ambito delle attività di controllo mirate a prevenire e reprimere gli abusi edilizi hanno individuato il manufatto che è risultato privo delle previste autorizzazioni. Il fabbricato, destinato presumibilmente ad ospitare un allevamento zootecnico per la produzione di latte, è stato realizzato con blocchetti di calcestruzzo su una superficie di sei metri per venti, presenta i muri intonacati all'interno e all'esterno e una copertura a una falda realizzata con pezzi in lamiera.