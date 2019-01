Nel 2018 positivo saldo imprese, +1.387

(ANSA) - CATANZARO, 29 GEN - Nonostante un 2018 altalenante, il sistema delle imprese alla fine mette il segno più tra aperture e chiusure. Questo è quanto emerso dai dati diffusi dalle Camere di Commercio di tutta Italia. In Calabria il saldo tra aperture (10.348) e chiusure (8.961) risulta essere positivo e pari a 1.387 unità. Tutte e cinque le provincie chiudono il 2018 con saldo positivo, Reggio Calabria +554, Catanzaro +251, Cosenza +241, Vibo Valentia +194 e Crotone +147.

"I dati relativi al 2018 - afferma a commento dei dati Klaus Algieri, presidente di Confcommercio Calabria - lanciano dei segnali molto incoraggianti e ci mostrano come anche nella nostra regione sia alta la voglia di fare impresa, pur avvertendosi segnali di indebolimento da non trascurare. Occorre sostenere ancora questa vitalità imprenditoriale, attuando delle politiche che consentano alle imprese di rimanere sul mercato.

Questo creerebbe dinamiche positive sia a livello economico che occupazionale".