Pienone in impianti risalita di Lorica

(ANSA) - LORICA (COSENZA), 28 GEN - Pienone di accessi sugli impianti di risalita di Lorica, sulle piste e tutto esaurito sul Treno della Sila. Lo riferisce un comunicato delle Ferrovie della Calabria, attuale gestore provvisorio del Comprensorio sciistico di Lorica su decisione delle Regione d'intesa con l'Amministratore Giudiziario della ex Concessionaria Lorica Ski.

Complici il sole e la neve copiosa i tanti hanno preso d'assalto la località turistica montana. "E' quindi evidente che, nonostante alcune criticità ancora da risolvere - è scritto in un comunicato della Direzione delle Ferrovie della Calabria - le scelte regionali operate unitamente all'appeal unico del nostro altopiano silano, cominciano a determinare un significativo recupero di interesse facendo anche registrare picchi da record di presenze per come accaduto ieri e negli ultimi due week end. Nel fine settimana, così come nei prossimi giorni, a disposizione sia la cabinovia otto posti, che la seggiovia quadriposto e uno skilift di valle dell'inferno".