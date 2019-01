Calabria celebra Giorno della Memoria

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 27 GEN - Cartelli fotografici turistici sono stati installati, per iniziativa della Regione Calabria e dell'Anas, in prossimità dello svincolo di Tarsia dell'autostrada A2 "del Mediterraneo", in direzione nord e sud, in occasione del Giorno della Memoria. I cartelli recano l'indicazione del campo di internamento di Ferramonti, segnalato come una delle tappe della "Via della Storia". L'icona fotografica prescelta riproduce la statua situata all'interno del parco museale e intitolata "Anelito alla Libertà". "Abbiamo sempre marcato con forza la necessità, il dovere della memoria" ha affermato il presidente della Regione Mario Oliverio. A Reggio Calabria il Giorno della Memoria è stato celebrato vestendo la Dea Athena con una mantella rossa "così come - ha scritto il sindaco Giuseppe Falcomatà su twitter - la bambina protagonista del film Schindler's List. Facciamo memoria dell'Olocausto, così come degli olocausti moderni, che oggi si consumano anche e soprattutto in mare".