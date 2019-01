Un morto e due feriti su statale 107

(ANSA) - CELICO (COSENZA), 26 GEN - Un giovane di 26 anni, Domenico Martino, di Spezzano della Sila, é morto ed altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale accaduto lungo la statale 107 "Silana Crotonese", all'altezza del viadotto Cannavino, nel territorio di Celico.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti tre mezzi, due vetture ed un fuoristrada. Martino, che é deceduto sul colpo, era alla guida di una delle due automobili.

Sul posto, oltre al personale dell'Anas e del 118, si sono recati la polizia stradale ed i vigili del fuoco.

Il traffico é stato bloccato per il tempo necessario per consentire l'effettuazione dei rilievi di legge.