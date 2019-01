Sms di minacce alla moglie, arrestato

(ANSA) - CATANZARO, 26 GEN - I carabinieri hanno arrestato nel quartiere "Lido" di Catanzaro e posto ai domiciliari un uomo di 38 anni, C.S.D., con l'accusa di avere messo in atto una serie di condotte improntate a violenza, minacce e molestie ai danni della moglie. L'ultimo episodio risale allo scorso 31 dicembre, giorno in cui ha "bombardato" la donna, secondo quanto riferiscono i carabinieri, con chiamate, sms e messaggi vocali dal contenuto minaccioso e vessatorio, oltre che gravemente offensivo della dignità e del decoro della persona. I contatti avrebbero avuto lo scopo di controllare i movimenti della donna.

Chiamate e messaggi non hanno risparmiato neppure il figlio minore, utilizzato dall'uomo per avere informazioni sugli spostamenti e le frequentazioni della vittima.

In alcune chiamate il 38enne ha anche rivolto alla moglie minacce di morte.

L'arresto di C.S.D. é stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica.