In fiamme autocompattatore rifiuti Cutro

(ANSA) - CUTRO (CROTONE), 24 GEN - Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha danneggiato un mezzo compattatore per la raccolta dei rifiuti del Comune di Cutro. Le fiamme, sviluppatesi nella tarda serata, sono state spente da due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che sono intervenuti con due automezzi. Gli operatori hanno prima spento l'incendio che ha coinvolto la cabina dell'autocarro e, successivamente, dopo avere effettuato un foro sul tetto dell'automezzo, hanno agito per estinguere le fiamme che hanno interessato i rifiuti contenuti all'interno del compattatore. Così facendo i vigili hanno evitato che le fiamme si propagassero all'intero automezzo che ha comunque riportato danni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Cutro.