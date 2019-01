Detenzione illegale cardellini,2 denunce

(ANSA) - AMANTEA (COSENZA), 24 GEN - Avevano in casa alcuni esemplari di cardellino la cui cattura è vietata. Due persone sono state denunciate ad Amantea, con l'accusa di detenzione illegale di avifauna protetta, dai carabinieri forestali della Sezione operativa antibracconaggio.

Nelle abitazioni dei due denunciati, in seguito a perquisizioni, sono stati trovati 30 cardellini. In una delle abitazioni, inoltre, sono stati trovati due verzellini e una testuggine di terra.

I militari, dopo avere constatato le buone condizioni di salute degli esemplari, li hanno subito rimessi in libertà. I cardellini sono una specie protetta che non è possibile detenere se non si dimostra la legittima provenienza o una speciale autorizzazione.

Anche la tartaruga trovata in una delle due abitazioni è protetta dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (Cites).