Auto usate,nel 2018 vendita aumenta 3,9%

(ANSA) - CATANZARO, 24 GEN - Sono aumentate del 3,9% nel 2018 le vendite in Calabria di auto usate. Lo rileva il Centro studi Autoscout24, portale di annunci auto e moto, su elaborazioni di dati dell'Aci. Prosegue il trend positivo del mercato delle auto di seconda mano nella regione dopo il +4,1 del 2017. Al primo posto in assoluto, secondo quanto emerso dalla elaborazione, c'è il diesel (69% delle richieste totali), mentre le auto "green", nonostante stiano registrando un interesse crescente, al momento rappresentano ancora una quota limitata. Il prezzo medio delle vetture offerte sul mercato calabrese è pari a 10.380 euro, meno della media nazionale, mentre l'età media delle auto in vendita è di 9 anni. Tra i modelli più richiesti vince la Fiat Panda, mentre tra le green ibride ed elettriche spicca la Toyota C-HR. I passaggi di proprietà aumentano in tutte le province calabresi. Prima è Cosenza con 35.571 atti.