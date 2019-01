Voragine in strada Catanzaro, no feriti

(ANSA) - CATANZARO, 22 GEN - Una voragine di circa due metri di diametro si è aperta in via Buccarelli, a Catanzaro, nelle vicinanze degli uffici Enel e del Liceo classico.

Una vettura in transito al momento del cedimento ha riportato danni alla ruota anteriore ma nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del vigili del fuoco e la polizia locale. A causa della voragine, si sono creati disagi alla viabilità.