Arrestato corriere con 150 kg di droga

(ANSA) - MONTEGIORDANO (COSENZA), 22 GEN - Un corriere della droga è stato arrestato dai finanzieri della Tenenza di Montegiordano che hanno sequestrato 154,6 chili di marijuana e hascisc. I militari, nel corso di un controllo stradale sulla statale 106, hanno fermato G.M., di 32 anni, albanese, che era alla guida di un autocarro. Il nervosismo mostrato dall'uomo, ha spinto i finanzieri ad approfondire il controllo facendo intervenire l'unità cinofila antidroga con il cane "C-Quanto".

Ed il fiuto dell'animale si è rivelato prezioso. Nascosta nel cassone dell'autocarro, in un capiente doppiofondo congegnato appositamente, i finanzieri hanno trovato lo stupefacente, coperto con liste di legno e chiuso in sacchetti di cellophane per cercare di eludere i controlli. I militari, oltre alla sostanza stupefacente il cui valore è stato stimato in cieca un milione di euro, hanno anche sequestrato tre telefoni cellulari, dieci banconote da cinquanta euro l'una e l'autocarro. L'uomo è stato portato in carcere.