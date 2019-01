Neo-presidente Reggina, serie C insulto

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 21 GEN - "E' un insulto che una squadra come la Reggina sia in Lega Pro". Non usa mezzi termini il neo-presidente della società amaranto Luca Gallo nella sua prima conferenza stampa a Reggio Calabria all'indomani del perfezionamento dell'acquisizione del club calabrese.

Non nasconde le sue ambizioni Gallo - titolare della M&G, holding di servizi per le aziende - nel parlare di obiettivo immediato dei play-off, a fine campionato per la promozione in serie B. "Play-off che rappresentano - chiarisce - solo il 30% dei miei progetti. E' un insulto per questa città, per la Calabria, per la storia della squadra, che la Reggina sia ancora in serie C".