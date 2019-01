Getta marsupio con pistola, arrestato

(ANSA) - NICOTERA (VIBO VALENTIA), 21 GEN - I carabinieri di Nicotera e di Nicotera Marina, hanno arrestato Nicola Vittorio Drommi, di 30 anni, di Polistena, per detenzione di arma clandestina ed evasione. I militari, nel corso di un controllo del territorio, sono andati a casa di Drommi, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto al regime della detenzione domiciliare. I carabinieri hanno notato che l'uomo tardava ad aprire la porta d'ingresso ed hanno visto che si era spostato in un'area retrostante dell'abitazione da dove ha lanciato nei terreni circostanti un marsupio rosso. I militai hanno iniziato la perquisizione e le ricerche nei campi. Dopo un rastrellamento nel letto di un torrente attiguo alla proprietà di Drommi il marsupio è stato trovato e all'interno c'erano una pistola clandestina calibro 357 magnum contenente nel tamburo 6 cartucce, un caricatore vuoto per pistola cal. 7.65 e 9 cartucce cal. 357.