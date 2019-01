Denuncia per gestione illecita rifiuti

(ANSA) - COSENZA, 21 GEN - Attività di gestione illecita di rifiuti. E' l'ipotesi di reato contestata dai carabinieri Forestale di San Pietro in Guarano al titolare di una azienda agricola di Luzzi. I militari hanno rinvenuto in due aree adiacenti ad un capannone adibito a stalla per l'allevamento di bovini, rifiuti speciali, consistenti in reflui zootecnici composti da deiezioni solide e liquide, abbandonati in modo incontrollato direttamente sul suolo. Il controllo ha inoltre evidenziato come il titolare dell'azienda fosse sprovvisto del necessario registro di carico e scarico di rifiuti e che questi non venivano smaltiti in tempo come previsto dalla normativa ambientale. Il titolare è stato denunciato e l'area con i rifiuti è stata sequestrata.