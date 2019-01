Imprenditore ferito da colpo pistola

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 15 GEN - Un imprenditore è stato ferito a colpi di pistola ieri sera nel quartiere Affaccio, a Vibo Valentia, da un individuo sulla cui identità sono in corso indagini della Squadra mobile di Vibo. La vittima, M.M., secondo quanto si è appreso, ha raccontato di essere stata avvicinata , mentre si trovava fuori dalla sua attività di vendita di ceramiche per uso privato e aziendale, da una persona che però non sarebbe riuscita a riconoscere a causa della pioggia e dal fatto che questa si copriva il volto con l'ombrello.

L'attentatore ha quindi esploso all'indirizzo dell'imprenditore 47enne un colpo di pistola ferendolo al piede.

Sul posto sono giunti i poliziotti della Squadra volante della questura di Vibo e l'equipe del Suem118 che ha provveduto a trasportare il ferito al pronto soccorso dell'ospedale Jazzolino. Le sue condizioni non destano preoccupazione.