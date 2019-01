Maltempo: venti forti al Sud

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Dalla serata di oggi soffieranno venti forti settentrionali, con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte, su Puglia, Basilicata e Calabria, in particolare lungo i settori costieri. Previste mareggiate lungo le coste esposte. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile.

Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico in Abruzzo.