Auto in fiamme su A2, illeso conducente

(ANSA) - FALERNA (CATANZARO), 13 GEN - Un'automobile in transito sull'A2 "autostrada del Mediterraneo" ha preso fuoco, per cause accidentali, tra gli svincoli di Falerna e San Mango D'Aquino. Il conducente, un'ottantenne, notando del fumo uscire dal vano motore ha proseguito la marcia sino ad ad accostare in un punto sicuro della corsia di emergenza dove ha abbandonato l'auto, una Fiat Bravo, rimanendo così illeso, prima che la stessa venisse completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e squadre dell'Anas.