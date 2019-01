Premi:Birra Moretti Gran Cru,i finalisti

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - E' Giuseppe Torcasio il sesto e ultimo finalista dell'ottava edizione del Premio Birra Moretti Gran Cru, la prima e più importante piattaforma di talent scouting, promossa da Fondazione Birra Moretti in collaborazione con Identità Golose. La scelta del pubblico (circa 6.500 voti totali) è infatti caduta sullo chef ventitreenne del ristorante Ex Trappeto di Lamezia Terme (Catanzaro). Torcasio ha conquistato il voto popolare con la ricetta "Melanzana, birra, pere, lievito e prezzemolo", è proposta in abbinamento a Birra Moretti Grani Antichi. Per gli altri quattro concorrenti il sogno di arrivare alla fase finale della gara si conclude dunque qui. A contendersi la vittoria con lui il prossimo marzo saranno i cinque chef selezionati durante la fase eliminatoria che si è tenuta, lo scorso novembre, da Identità Golose Milano