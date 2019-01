Non versa a erario trattenute lavoratori

(ANSA) - CETRARO (COSENZA), 11 GEN - I finanzieri della Compagnia di Paola e della Tenenza di Cetraro hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di 471.634,89 euro emesso dal gip di Paola, Rosamaria Mesiti, su richiesta del procuratore Pierpaolo Brui e del pm Maurizio De Franchis, nei confronti di un imprenditore del Cosentino per evasione di ritenute non versate. Il sequestro ha riguardato saldi attivi su rapporti finanziari. Secondo l'accusa, la società, operante nel settore medico, nel 2014 ha operato le ritenute per i propri lavoratori e collaboratori, ma poi non le avrebbe versate al Fisco, determinando così un'evasione fiscale.

Al temine delle indagini l'imprenditore è stato denunciato per omesso versamento di ritenute dovute o certificate ed è stato disposto il sequestro nei confronti della società.