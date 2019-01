Nascondeva pistola clandestina,arrestato

(ANSA) - CESSANITI (VIBO VALENTIA), 9 GEN - Nascondeva in casa una pistola clandestina e 50 cartucce. Un uomo di 72 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Cessaniti con l'accusa di detenzione illegale di armi e munizioni.

La pistola e le cartucce, contenute all'interno di una scatola nascosta in un materasso a sua volta riposto in un armadio dell'abitazione, sono state scoperte dai militari della locale stazione, coadiuvati dalle unità cinofile dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, nel corso di una perquisizione domiciliare.

Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà sottoposto agli accertamenti del caso.