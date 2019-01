Esplosione in appartamento,nessun ferito

(ANSA) - TORRE DI RUGGIERO (CATANZARO), 7 GEN - Un'esplosione, provocata probabilmente da una fuga di Gpl, si è verificata in un appartamento a Torre di Ruggiero. Il proprietario dell'appartamento, un uomo di 89 anni, è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale per mettere in sicurezza i locali.

La deflagrazione, avvenuta in un appartamento al primo piano, ha provocato il danneggiamento di infissi, porte e la frantumazione dei vetri delle finestre che l'onda d'urto ha proiettato verso l'esterno a diversi metri di distanza. Si sono verificate lesioni alle pareti interne ma nessun danno alle strutture portanti dell'edificio.

Il proprietario, che si trovava in camera da letto, ha riportato un forte shock ma è rimasto fortunatamente illeso ed è stato visitato dai medici del 118.