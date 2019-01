Teresa Mannino, comicità "riflessiva"

(ANSA) - CATANZARO, 6 GEN - Presentarsi sul palco di un teatro gremito in ogni ordine di posti e catturare l'attenzione del pubblico facendolo sorridere ma anche riflettere su temi importanti per l'intero genere umano. Non é da tutti, anzi é da pochi. E tra questi pochi c'é sicuramente Teresa Mannino, in scena con il suo ultimo spettacolo, "Sento la terra girare", prima a Reggio Calabria, poi a Catanzaro ed infine a Cosenza, grazie al suo promoter per la Calabria, Ruggero Pegna. Con l'aggiunta, per quanto riguarda il capoluogo, del sovrintendente Gianvito Casadonte, ben felice di ospitarla per una delle serate di punta del cartellone del "Politeama". A dare lo spunto all'attrice siciliana per la sua performance sono lo spostamento dell'asse terrestre e le conseguenze che possono derivarne per il futuro del pianeta. Da qui tutta una serie di spunti comici ma anche di riflessioni intelligenti a beneficio di chi non si accontenta di vivere giorno per giorno e si interroga su ciò che potrebbe accadere in un futuro non molto lontano.