Incendiate 2 auto,sono di padre e figlio

(ANSA) - CASSANO ALLO JONIO (COSENZA), 6 GEN - Persone non identificate hanno incendiato a Cassano allo Jonio, nella frazione "Sibari", due automobili di proprietà di un commerciante in pensione, Franco Iacobini, e del figlio Luca.

Le vetture, una Fiat "500" ed una Seat "Marbella", erano parcheggiate una accanto all'altra nei pressi dell'abitazione di Iacobini e del figlio, che vivono insieme.

Sull'intimidazione hanno avviato indagini i carabinieri della Tenenza di Cassano, che, riguardo il movente, non escludono alcuna ipotesi. Franco Iacobini ed il figlio sono entrambi incensurati.