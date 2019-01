Tentano furto cartelli stradali, denunce

(ANSA) - SAN NICOLA DA CRISSA (VIBO VALENTIA), 5 GEN - I carabinieri di San Nicola da Crissa, nel transitare lungo un tratto della ex statale 182, attualmente in disuso, hanno individuato tre persone, un italiano originario di Simbario, un romeno e un ghanese, intente a danneggiare la base di un cartello stradale, con l'ausilio di un bastone, per impossessarsene. I tre, alla vista dei militari, hanno assunto un atteggiamento sospetto, smettendo immediatamente di fare ciò che stavano facendo. Dopo un controllo, i tre sono stati denunciati per tentato furto. Non è chiaro, al momento, a cosa potesse servire nello specifico il metallo una volta rubato.