Forza porta negozio e ruba, arrestato

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA), 5 GEN - Ha forzato la porta d'ingresso con un piede di porco di un negozio di abbigliamento portando via 400 euro in contanti dalla cassa e diversi capi firmati, ma è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Con l'accusa di furto aggravato e violazione della sorveglianza speciale è stato arrestato Pasqualino Veronese, di 28 anni, di Corigliano, sorvegliato speciale con obbligo di dimora notturno. I carabinieri sono risaliti all'uomo avvalendosi delle telecamere di videosorveglianza poste nelle vicinanze dell'esercizio commerciale nel centro di Corigliano.

Nel corso della perquisizione in casa di Veronese, irreperibile dopo il fatto nonostante il provvedimento di obbligo di dimora notturno, i militari hanno trovato nella sua stanza la tuta e le scarpe che indossava nel momento del furto. Sulla vetrina del negozio Veronese aveva lasciato le impronte delle scarpe compatibili con quelle ritrovate. Veronese si è poi presentato spontaneamente nella caserma dei carabinieri.