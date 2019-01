Gambarie,riaprono gli impianti sciistici

(ANSA) - GAMBARIE D'ASPROMONTE (REGGIO CALABRIA), 3 GEN - Riaprono domani gli impianti sciistici di Gambarie d'Aspromonte.

Lo rende noto Francesco Malara, sindaco di Santo Stefano d'Aspromonte.

Gli amanti degli sport della neve, grazie alle precipitazioni delle ultime ore, potranno così utilizzare la sciovia Mareneve e lo Snow Park, con l'utilizzo dei tags al posto dei biglietti cartacei, potendo anche contare su tutta una serie di servizi collaterali. Per migliorare l'assetto delle piste ci saranno delle innovazioni come l'utilizzo di un battipista Prinoth di nuova generazione. Da questa stagione, inoltre, esordirà la gestione privata degli impianti.

"La novità in assoluto più importante, però - afferma il sindaco Malara - arriverà tra qualche giorno con l'apertura ormai prossima delle nuove piste da sci 'Telese' e 'Nino Martino'. Il Comune, infatti, è riuscito a sciogliere tutti i nodi per regalare ai turisti due piste spettacolari".