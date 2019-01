Teatro: da 3 gennaio tour Teresa Mannino

(ANSA) - CATANZARO, 2 GEN - Prende il via giovedì sera dal Teatro Cilea di Reggio Calabria la tre giorni calabrese di Teresa Mannino con il suo spettacolo "Sento la testa girare", apertura del tour italiano di 60 date "sold out" già in prevendita. Tutto esaurito anche venerdì al Politeama di Catanzaro e sabato 5 gennaio al Rendano di Cosenza, a conferma del successo anche per gli spettacoli in Calabria dell'attrice palermitana. E' la stessa Teresa Mannino, che ha al suo attivo una laurea in filosofia, a firmare lo spettacolo insieme a Giovanna Donini e a curarne la regia. Le scene sono di Maria Spazzi e il disegno luci di Alessandro Verazzi. La Mannino, nello spettacolo, racconta la disattenzione e l'indifferenza degli uomini nei confronti del "pianeta Terra". Lo spettacolo, esclusiva per la Calabria della nuova stagione di eventi di Ruggero Pegna, è inserito nelle programmazioni ufficiali dell'Officina dell'Arte di Reggio Calabria e della Fondazione Politeama di Catanzaro. Il tour è prodotto dalla "Savà srl" di Monica Savaresi.