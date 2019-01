Due neonati operati in ospedale Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 2 GEN - Due interventi di alta specializzazione chirurgica sono stati eseguiti nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza nelle unità operative di Neonatologia e Chirurgia pediatrica dirette, rispettivamente, da Gianfranco Scarpelli e dal facente funzioni Fawzi Shweiki. E' stato quest'ultimo ad eseguire gli interventi su due neonati che presentavano rispettivamente, una malformazione intestinale con atresia estesa a livello ileale ed una rarissima malformazione esofagea con atresia completa dell'esofago associata ad atresia anale. "Le atresie intestinali - ha spiegato il dottor Scarpelli - sono quadri complessi dovuti ad un arresto del normale sviluppo dell'intestino con conseguente ostruzione e perforazione intestinale con peritonite chimica, come verificatesi in questo caso, molto raro. Le atresie esofagee si caratterizzano a loro volta per la mancata crescita dell'esofago, di cui manca una parte estesa. Nel nostro caso la difficoltà era rappresentata dal ricollegare i due monconi residui".